ITAMARAJU | Vítima de acidente morre em unidade hospitalar

Publicado em 17 de jun de 2021 e atualizado às 09:35

Uma das vítimas do acidente ocorrido no período noturno de quarta-feira (16) chegou a receber os cuidados médicos, mas devido à gravidade dos ferimentos não resistiu e veio a óbito na unidade hospitalar de Itamaraju.

O homem identificado como Ademiltom Jesus Novais, passou por procedimentos cirúrgicos, mas morrreu nas primeiras horas desta quinta-feira (17).

O acidente ocorreu na BR-101, na altura do KM 817 no trecho entre Itamaraju e Teixeira de Freitas. Onde a vítima havia ficado presa nas ferragens do veículo e o corpo de bombeiro militar e SAMU 192 promoveram o resgate.

Procedimentos de saúde foram efetuados na vítima, mas devido a complicações provocadas pelas lesões, a vítima não resistiu e faleceu na unidade hospitalar.

Atendendo a protocolos a polícia civil foi notificada, sendo realizado um levantamento cadavérico e remoção do corpo para IML do município.