ITAMARAJU | Vítima de acidente, morre em unidade hospitalar

Um acidente automobilístico vitimou fatalmente um morador de Itamaraju, no período noturno deste sábado (13), no trecho da rodovia estadual BA-489, que liga os municipios de Itamaraju e Prado.

A vítima conduzia uma motocicleta Honda, quando acabou envolvendo numa colisão com veículo de carga.

Pessoas que seguiam pela rodovia no trecho entre a cidade de Itamaraju e o distrito de Guarani, área pertencente ao município de Prado, mantiveram contato com a central do SAMU 192.

A polícia militar também foi informada sobre o acidente. Onde um resgate foi realizado pela equipe do SAMU e a vítima identificado como Marcelo Speroto, foi transferido para o hospital municipal de Itamaraju.

O condutor da moto chegou a receber atendimentos clínicos na unidade hospitalar, mas devido à gravidade dos ferimentos acabou não resistindo e veio a óbito.

Seguindo protocolos a Polícia Civil foi notificada e um levantamento cadavérico autorizado. O corpo foi transferido para o IML e passará por exames periciais, antes mesmo da liberação aos familiares.

Um inquérito deverá apurar as causas do acidente.