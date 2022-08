Itamarajuense é empossado no parlamento de Vitória (ES)

O itamarajuense Orlandino Rodrigues de Souza (49 anos), foi empossado como vereador pela Câmara de Vitória, em Sessão Ordinária, nesta terça-feira (02).

O líder comunitário do Bairro da Penha, Orlandino Rodrigues de Souza, disputou uma vaga em 2020 pela sigla (PTB), conseguindo 1.723 votos.

Conhecido na comunidade como Baiano do Salão, foi empossado devido ocupar a suplência de Anderson Goggi (PP), que se licenciou do cargo para disputar uma vaga de deputado estadual, nas eleições deste ano.

Mas sua história acumula uma trajetória de imensas dificuldades. Onde passou sua infância às margens do Rio Jucuruçu, morando na região atualmente nomeada como bairro São Bernardo.

Filho de servidores públicos, que atuavam como coveiro e gari. Conviveu com privações de alimentos e recursos, onde sua genitora chegou a doar um dos filhos.

No entanto, o trabalho sempre esteve presente em sua vida, prestou serviços como ajudante de pedreiro, cabeleireiro, mecânica e na tentativa de conquistar uma vida melhor, ingressou para o estado capixaba na busca de fazer o teste da peneira no clube do Vitória. Porém a adversidade, somada a conciliação do tempo, impediram esse sonho.

Com experiência em salão de beleza, procurou emprego na comunidade da Penha, sempre desenvolvendo atividades sociais, com a finalidade de ajudar outras pessoas, compartilhando numa forma de gratidão as suas conquistas.

Em 2020 no ano da pandemia, expôs pela segunda vez seu nome na disputa ao parlamento de Vitória. Posicionando como 16 candidato mais votado.

No uso da tribuna o parlamentar realizou agradecimentos, “Queria agradecer a Deus e a presença de todos. É uma satisfação estar aqui como vereador; eu, que há pouco tempo estava ali, na galeria, acompanhando o trabalho. Posso mostrar a minha mãe, que tem uma doença degenerativa, e meus filhos, essa conquista”, destacou o novo vereador.

O novo parlamentar ainda reforçou que buscará contribuir com todos os projetos que beneficie a sociedade. Também confessou que nunca deixou de lado o sentimento de amor e carinho com o povo de Itamaraju.