Itamarajuense procura por familiares distantes cerca de 50 anos

Destaque



Publicado em 20 de jan de 2022 e atualizado às 11:56

O senhor José Trindade Ferreira de Almeida, residente na cidade de Jitauna no estado do Bahia. Mas é natural de Itamaraju e agora tenta localizar seus familiares, após perder contato por mais de 50 anos.

Suas últimas informações dão conta que o senhor José Trindade Ferreira de Almeida, possuía alguns parentes residindo no bairro Santo Antônio do Monte no município de Itamaraju. Informou que saiu muito jovem da cidade em busca de trabalho.

José Trindade Ferreira de Almeida é filho de Maria Rosa de Jesus e Elpidio Ferreira de Almeida, seus irmãos Raimundo Ferreira e Edivaldo Ferreira.

Agora utiliza as redes sociais para identificar o paradeiro de seus entes. Qualquer informação poderá repassada no telefone (73) 99848-5991.