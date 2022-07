Itamarajuenses continuam usando tecnologias ultrapassadas, você é um deles?

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) a telefonia móvel em Itamaraju possui 59.364 assinantes. Desse total 56.757 são celulares, 1.138 máquinas de cartão de crédito/débito e 873 são acessos relacionados a internet das coisas.

Tecnologia Claro TIM VIVO TOTAL 2G 336 1.805 5.234 7.375 3G 350 814 2.290 3.454 4G 4.551 13.914 30.070 48.535 Total 8.557 16.533 37.594 59.364

Em termos de internet fixa, os prestadores de pequeno porte (provedores) com cadastros ativos na referida agência informaram em junho/2022 um total 8.557 assinantes.

Tecnologia Qtde. de Assinantes Market Share (%) Satélite 109 1,27 Rádio 314 3,671 Cabo Metálico 2.518 29,43 Fibra Óptica 5.616 65,63 Total 8.557 100,00

Em junho/2022 os 8.557 assinantes itamarajuenses utilizaram uma das 4 tecnologias acima. A fibra óptica, a mais rápida tecnologia de infraestrutura para uso da internet e que desde janeiro/2022 passou a ser dominante, felizmente continua expandindo seu domínio no mercado, possuindo agora 65,63% de participação. Os usuários Itamarajuenses continuam, sabiamente, abandonando a já considerada obsoleta conexão de internet através de cabo metálico, visto ser o mesmo limitado por sua elevada perda de potência do sinal devido a sua baixa imunidade a ruídos.

Velocidade Qtde de Assinantes Market Share (%) 0Kbps a 512Kbps 25 0,29 512kbps a 2Mbps 165 1,93 2Mbps a 12Mbps 2.591 30,28 12Mbps a 34Mbps 235 2,75 > 34Mbps 5.541 64,75 Total 8.557 100,00

Essa migração para fibra óptica tem resultado em constantes adesões a velocidades superiores a 34 Mbps que ampliou ainda mais sua preferência atingindo 64,75% dos assinantes.

Velocidade R&R DSTECH INTERLINE EDUARDO OI HUGHES ITL 0Kbps a 512Kbps – – – 14 – – 512kbps a 2Mbps – – – 156 1 1 2Mbps a 12Mbps 1.589 – 636 – 270 46 5 12Mbps a 34Mbps – – 5 – 177 37 12 > 34Mbps 2.947 1.650 187 641 22 – 59 Total 4.536 1.650 828 641 639 84 77

Entre os seis prestadores de serviços de internet mais populares de Itamaraju podem ser destacados R&R WiFi pelo fato de continuar na liderança e a DSTECH por só fornecer internet por fibra óptica e acima 34 Mbps. Nota-se que as únicas operadoras a fornecerem velocidades usadas no início dos anos 90 (inferiores a 2 Mbps) é a Oi e a ITL.

Velocidade R&R DSTECH INTERLINE EDUARDO OI HUGHES ITL Cabo Metálico 1.589 – 333 – 576 – – Fibra 2.947 – 187 – 63 – 74 Rádio – – 308 – – – 3 Satélite – 1.650 – 641 – 84 – Total 4.536 1.650 828 641 639 84 77

Tal mudança vem acontecendo principalmente entre os clientes dos prestadores DSTECH e EDUARDO os quais informaram a ANATEL que 100% dos seus clientes são usuários de fibra óptica e com velocidades superiores a 34 Mbps. Seguindo a mesma tendência a R&R WiFi, prestadora ainda líder do mercado em Itamaraju, iniciou mais fortemente a migração do cabeamento metálico para a fibra, porém a partir de março estacionou entre 1570 e 1589 usuários ainda com cabeamento metálico. Já na Interline, terceira prestadora de internet mais popular em Itamaraju, apenas 187 clientes possuam planos com fibra óptica. Na Oi, que por muitos anos foi a concessionária de sinônimo de telefonia na Bahia, conexão a fibra continua sendo artigo de luxo, apenas 63 sortudos dispõem de tal modernidade. É sabido que o acesso a internet usando cabeamento metálico só oferta velocidades máximas de 15 Mbps, as quais impossibilita assistir, sem ficar travando, filmes em qualidade FULL HD (1080p) ou em 4K.

Outro fator que limita a velocidade da internet fixa é a tecnologia usada no roteador WiFi instalado na casa do cliente. O roteador ideal é o que também utiliza a faixa de frequência em 5 GHz (por favor não se deixe iludir 5GHz com 5G, não existe roteador 5G, 5G é outra tecnologia). A frequência de 5GHz é melhor pois usa faixas de espectros mais largas possibilitando maior velocidade no trânsito dos dados entre seu celular ou computador e o roteador WiFi. Outra tecnologia que aumenta a velocidade é a Multi-User Multiple Inpute Multiple Output (MU-MIMO), essa tecnologia possibilita que vários usuários têm velocidades similares ao mesmo tempo. Sem essa tecnologia toda a vez que houver pelo menos 2 pessoas acessando o WiFi o roteador vai priorizar uma pessoa para realizar transmissão dos dados. Isso reduz a velocidade de acesso. Assim, quando for fazer assinatura da sua internet fixa exija que o seu prestador mostre que o roteador apresente as características acima para que haja um pleno desfrute da sua internet.

Segundo a ANATEL, os limites mínimos de velocidade da banda larga que o provedor tem por obrigação fornecer uma Taxa de Transmissão Média Mensal (download e upload) é de no mínimo 80% do valor contratado. Assim, caso o cliente contrate uma velocidade 100 Mbps o provedor deve SEMPRE fornecer uma velocidade média de 80 Mbps. Já a Taxa de Transmissão Instantânea (download e upload) é de no mínimo 40% do valor contratado. Veja aqui como verificar sua internet, por isso é importante realizar medições frequentes durante a semana, e se a internet entregada não obedecer os limites mínimos acima citados contactar imediatamente seu provedor anotando o número de protocolo, data e nome do atendente. Caso o problema não se resolva, de posse desses dados, contacte a ANATEL através dos números 1331 e 1332 ou pelo aplicativo Anatel Consumidor disponível para Android e iOS.

O conteúdo publicado foi idealizado e produzido pelo internauta Dr.-Ing. Jessé Gomes.