Itamarajuenses deixam saudades e pandemia tem avançado

Famílias continuam sofrendo com as perdas provocadas pelos coronavírus em Itamaraju, nesta quinta-feira (10), três pessoas de grande influência perderam o combate para a o vírus que tem ecoado nesta pandemia.

No período noturno a tristeza chegou aos familiares e amigos do ex-vereador Evando Rodrigues, que estava internado no município, no entanto, foi transferido para uma unidade estadual de campanha.

Durante a tarde a aflição substituiu o boletim diário de Pascoal Félix, que por dias lutou contra o COVID-19, uma unidade de saúde na cidade de Teixeira de Freitas.

Seguindo a linha do tempo Paulo taxista, homem também de grande fé, sempre presente no evangelho, deixou saudade ao ter seu nome compartilhado nas redes sociais no final da manhã.

Muitas homenagens foram realizadas durante o dia aos três nobres itamarajuenses, que haviam contaminado e sempre demonstraram cuidados, ou seguiam os protocolos sanitários da saúde.

Resta agora a população conscientizar e autoridades intensificar as rotinas para minimizar os impactos provocados pela pandemia.