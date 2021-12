Itamarajuenses se destacam no Mundial de Jiu-jitsu em São Paulo

Esportes



Publicado em 30 de nov de 2021

Nos últimos dias, atletas itamarajuenses integrantes da equipe “Carranca Team/ASKAIFIT”, tendo à frente o Mestre Raniere Almeida de Oliveira, estiveram representando o município de Itamaraju no Mundial de Jiu-jitsu realizado no Estado de São Paulo. Na competição em questão, com muita garra e determinação, os atletas conseguiram resultados muito consideráveis dentro das suas categorias. No domingo, último dia do evento, coroando a participação da equipe, o atleta Daniel Alves, faixa branca, após vencer quatro oponentes, sagrou-se campeão mundial na categoria Adulto Pesado.

Destacaram-se também na competição os atletas: Ana Paula Fernandes, faixa azul, vice-campeã mundial, na categoria Master 1; Mariza Félix, faixa azul, vice-campeã mundial na categoria Master 3; Nathalia Lima, faixa verde, vice-campeã mundial, na categoria Adulto Pluma; Eder Borges, faixa azul, 3⁰ Lugar, na categoria Master 1 Pena; Matheus Almeida, faixa verde, 3⁰ Lugar, na categoria juvenil médio. Os atletas Audonio Santos, faixa preta, e Vitória Félix, faixa azul, apesar de terem feito uma boa participação não conseguiram avançar nas demais fases da competição.

Parabenizamos à equipe por ter representado tão bem o nosso município em uma competição de nível internacional. Parabéns ao Mestre Raniere Oliveira por ter acreditado no potencial dos seus atletas, motivando-os do início ao fim. Parabéns à empresas e pessoas da cidade que colaboraram financeiramente com a ida da equipe para mundial, pois o esporte de nossa cidade precisa desse apoio sempre. Parabéns a todos que torceram e mandaram as vibrações positivas para os participantes, acompanhando cada luta através das mídias sociais. Enfim, estamos muito felizes e orgulhosos de vocês com esses excelentes resultados! O nosso povo é assim quando quer: luta, conquista e brilha! Viva Itamaraju!

Por | Sidney Oliveira

Fonte | Rede Social Itamaraju-Bahia