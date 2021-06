Ituano Basquete chega à oitava vitória seguida e segue na liderança isolada da LBF 2021

Outros



Na volta da LBF 2021 após o hiato com a disputa e a conquista da medalha de bronze da Seleção Brasileira na Americup, o líder da liga conquistou mais uma vitória. Com todas as titulares acima dos 10 pontos, o Ituano Basquete bateu a Sodiê Doces/Mesquita/LSB por 85 a 64 nesta quinta-feira (24/6), no ginásio Ditinho Xavier, em Itu (SP), e alcançou o oitavo triunfo consecutivo.

O conjunto ituano ditou o ritmo do jogo, com 16 pontos da pivô Mari Dias e outros 15 pontos individuais de Palmira e Érika de Souza – a última foi eleita a melhor jogadora e ganhadora do Troféu GOL Linhas Aéreas, com 9 rebotes, 87% de aproveitamento geral nos arremessos e 26 de eficiência.

A norte-americana Marquita Daniels, do time fluminense, foi a maior cestinha do jogo, com 18 pontos. Medalhista da Americup com a Seleção, Thayná teve atuação abaixo da média e terminou com apenas 7 pontos e 3 rebotes – primeiro jogo da cestinha da temporada abaixo dos 16 pontos em 2021.

Invicto desde março – quando sofreu sua única derrota da temporada para a própria Sodiê Doces/Mesquita/LSB -, o Ituano registrou a maior vantagem em um triunfo em 2021, superando a vitória sobre o SESI Araraquara em 9 de maio.

O galo agora tem 19 pontos, 90% de aproveitamento e 9 vitórias em 10 jogos, três triunfos a mais que Vera Cruz Campinas e SESI Araraquara, que se enfrentam na segunda-feira (28). Com 12 pontos, 33% de aproveitamento e apenas três vitórias em nove jogos, a Sodiê Doces/Mesquita/LSB divide a sexta posição com o AEC/Tietê Agroindustrial/BAX Catanduva.

O jogo

O retorno da LBF viu a Sodiê Doces/Mesquita/LSB abrir a primeira vantagem do jogo, com uma parcial 7-0 que deixou a equipe fluminense à frente do placar por boa parte do primeiro período, que terminou empatado em 17 a 17, com seis pontos seguidos de Mari Dias para o galo.

No segundo período, o time visitante voltou a liderar e abrir sete pontos (25×32) com uma cesta de três de Daniels, mas o entrosamento ituano voltou a funcionar e permitiu a virada antes do intervalo (40×36).

Érika voltou da seleção e foi destaque do jogo (Juca Ferreira/Ituano Basquete)

O terceiro quarto definiu a sorte do jogo. O Ituano foi cirúrgico no ataque, explorando as bolas no garrafão com as dobradinhas de Alana com Érika e Mari Dias, autoras de 24 dos 27 pontos do galo no período, levando a vantagem no placar para 16 pontos (67×51).

O jogo ficou franco no último quarto, quando as donas da casa seguiram com mais volume e, apesar do baixo aproveitamento (29%), ampliaram a dimensão da vitória, com o adversário sem oferecer reação.

Bruno Guidorizzi, técnico do Ituano Basquete

“A equipe foi aos poucos encontrando ritmo de jogo e entrosamento, porque estávamos desfalcados das meninas que estavam na Seleção, jogando em um outro ambiente, em um outro sistema de jogo, e aqui um grupo desfalcado, que não conseguia treinar o jogo propriamente dito; então o time foi evoluindo durante a partida, se encontrando, até ampliar o placar e conseguir a vitória. Apesar de termos perdido o jogo lá [no Rio de Janeiro], não vejo essa partida como uma rivalidade direta, mas sim como uma vitória importante na manutenção da primeira colocação do campeonato.“

Próximos jogos: As duas equipes têm o mesmo desafio pela frente: encarar o Santo André/Apaba fora de casa, no ginásio do Parque Celso Daniel.

A Sodiê Doces/Mesquita/LSB joga no ABC Paulista neste sábado (26), às 11 horas. Já o Ituano enfrenta o rival na terça-feira, 29, às 17h30, ambas as partidas com transmissão online pela LBF LIVE na TV Nsports.

