Ivete apresenta programa com braço enfaixado e tipoia após acidente

Ivete Sangalo apresentou seu programa na Globo com o braço enfaixado, duas semanas após ter sofrido um acidente enquanto esquiava. A cantora precisou imobilizar a mão esquerda com uma tipoia para comandar o Pipoca da Ivete deste domingo (28/8).

“De cara eu vou lhe contar, ó… bracinho de mainha está assim, mas eu não estou nem aí, porque eu estou muito feliz e eu quero cantar para vocês, porque tudo é por causa de vocês!”, iniciou Ivete, antes de cantar Beleza Rara.

Ivete se se machucou durante viagem de férias com o filho, Marcelo, e fraturou o pulso em duas partes. Ela precisou ser operada, mas não interrompeu as gravações de seu programa.

Embora tenha sofrido o acidente há duas semanas, Ivete havia deixado edições gravadas do Pipoca, por isso só apareceu enfaixada neste fim de semana, mas não durante toda a atração. A gincana com Fábio Porchat, por exemplo, foi produzida antes da cirurgia.

O acidente Em um vídeo intitulado “Ivete aventureira”, a cantora contou que viajou de férias com o filho, Marcelo, para esquiar. Em certo momento, ela caiu no chão durante a atividade e quebrou o pulso em dois lugares diferentes.

“Foi uma dor insuportável. Eu lá caída e falando: ‘Meu filho, e agora?’. Mas do nada aparecem várias pessoas para me ajudar, aquelas que fazem resgate. Me senti em um filme de ação”, brincou Veveta. Assista:

Ivete passou pela operação na sexta-feira (12/8), no Hospital Aliança em Salvador (BA).

“Sucesso total na cirurgia! Obrigada ao Dr Paulo Fiuza e sua grande experiência, toda sua equipe, todos os enfermeiros e profissionais do Hospital Aliança por todo cuidado e carinho!!! Mainha tá zero bala”, comemorou em suas redes sociais.

