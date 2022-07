Ivete Sangalo explica polêmica envolvendo seu filho: “Tenho que ensinar a ele a fazer escolhas”

A cantora, Ivete Sangalo, falou durante sua participação no podcast “Fala, Brasólho”, comandado pelo jornalista Fred, sobre a repercussão da polêmica envolvendo seu filho, Marcelo Cady.

Recentemente, em sua conta no Instagram, o filho da cantora anunciou estar vendendo seu para comprar uma prancha de surf. Os internautas levantaram o assunto como uma crítica, questionando a cantora se estava faltando dinheiro ou se ela não dava dinheiro para filho.

Ao ser questionada no podcast, a cantora respondeu que esse é um processo que ela precisa ensinar aos filhos, realizar escolhas. “Não tem a ver com a grana e sim com as escolhas. Marcelo sabe que pode ter, mas eu tenho que ensinar a ele a fazer escolhas. Essas necessidades precisam ser desconstruídas. E eu o autorizei a se virar. Acredito e confio muito no meu filho”, comentou a artista.

Sobre o amor pela música, a cantora lembrou que Marcelo já participou de eventos ao lado dela. “Faltando 12 dias para ele nascer eu estava fazendo show no trio elétrico. Então acho que tem genética, acredito nisso. Em casa tenho estúdio, ele sempre teve contato com os instrumentos. Mas a descoberta da percussão foi por ele mesmo. Tinham vários instrumentos e ele sempre ia na percussão. Marcelo tem uma paixão mesmo, dar orgulho de ver”, contou.

Ivete fala sobre críticas que recebeu no programa ‘Pipoca com Ivete‘

‘Pipoca com Ivete‘ estreou recentemente e a cantora Ivete Sangalo, que está no comando do programa, rebateu uma série de críticas que recebeu dos telespectadores. A cantora disse que entende que não vai corresponder todas as expectativas e que não é possível agradar a todos.

“Eu prefiro não parecer ser a perfeitinha, correta e organizada demais. Frustrar, decepcionar, mas ter do outro a percepção exata do que sou. “Eu sou assim. Você quer conviver comigo? Vou lhe dar a oportunidade de escolher”, afirmou.

