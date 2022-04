Ivete Sangalo fará show especial dentro de shopping em Salvador  

Ivete Sangalo (Foto: Rafa Mattei/Divulgação)

Para celebrar o Dia das Mães, no dia 08 de maio, e os 15 anos do Salvador Shopping, o centro de compras preparou uma campanha especial, que irá culminar em um show exclusivo da cantora Ivete Sangalo. No evento, previsto para junho, Ivete apresentará o espetáculo Tudo Colorido.

“A campanha abraça duplamente nossos clientes, já que celebra o Dia das Mães e o marco dos 15 anos do Salvador Shopping. Estamos muito felizes e com uma expectativa grande em torno dessa ação”, nos disse o superintendente José Luiz Miranda.

Temporada baiana

Os atores Pablo Morais e Filipe Bragança finalizaram, neste fim de semana, as gravações de “O Meu Sangue Ferve Por Você”, filme sobre a trajetória de Sidney Magal. Para celebrar, a dupla passou a tarde de domingo na piscina da Mansão Clemente Mariani, na Ladeira da Barra. A propriedade, residência da família de Joana Mariani, cineasta e produtora do longa, acolhe a segunda maior reserva de Mata Atlântica dentro da cidade, com área de aproximadamente 100 mil m2. O imóvel possui vista para a Igreja de Santo Antônio e a Baía de Todos os Santos.

Luiz Alberto Freire e Viga Gordilho (Foto: Divulgação)

Agenda cultural

Viga Gordilho celebra seus 50 anos de arte com a abertura da mostra retrospectiva “ComparTRILHAmentos Poéticos – Vida e Obra”, onde apresentará suas pesquisas artísticas, reunindo fotografias, pinturas, objetos e livros publicados, que pontuam sua trajetória, e trabalhos inéditos realizados durante a pandemia. A exposição tem curadoria de Luiz Alberto Freire. O evento de abertura acontecerá no dia 5 de maio, a partir das 19h, no MAB – Museu de Arte da Bahia, localizado no Corredor da Vitória, em Salvador. A mostra ficará em exposição até 19 de junho.

A quatro mãos

Nizan Guanaes está finalizando seu primeiro livro a quatro mãos, a convite do psiquiatra Arthur Guerra, com quem colabora na publicação. “Você Aguenta Ser Feliz?” será lançado no segundo semestre, pela Editora Sextante. “Entre um capítulo e outro, eu comento sobre a minha experiência como paciente de Dr. Arthur. Não é fácil se expor. Essa é a sociedade do sucesso, todo mundo é lindo, perfeito e feliz no Instagram. Esse livro é um strip tease”, confidenciou o publicitário com exclusividade ao Alô Alô Bahia. A venda do livro será 100% revertida para a Casa Santa Teresinha, em São Paulo, que combate o preconceito e eleva a qualidade de vida de crianças e adolescentes portadores de genodermatoses.

Rodada de palestras

O Jornal CORREIO e o portal Alô Alô Bahia promovem o “I Fórum ESG Salvador”, nos dias 11 e 12 de maio, no Porto de Salvador, no Comércio. O evento promete movimentar a cidade reunindo executivos de diversas partes do país. No dia 12, por exemplo, haverá o painel ‘Agenda ESG em setores econômicos’, sob o comando de Patricia Audi (vice-presidente Executiva, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander Brasil) e Fábio Ferreira, gerente jurídico com especialização em Direito Ambiental. A programação completa será divulgada nos próximos dias.

Fernanda Brinço (Foto: Elias Dantas/Divulgação)

Parabéns pra você

Fernanda Brinço comemorou aniversário com festa surpresa organizada pelas amigas, ontem à noite, no restaurante do Hotel Fasano, em Salvador. O encontro foi prestigiado por Luciana Stern, Andrea Velame, Flávia Abubakir, Fernanda Milcent, Claudia Galvão, Clara Calumby e Renata de Magalhães Correia. A decoradora de eventos, que assinará o ‘I Fórum ESG Salvador’, promovido pelo CORREIO e Alô Alô Bahia, é uma das grandes apostas do mercado baiano para a elaboração de cenografias para casamentos, aniversários e eventos corporativos.

Imperdível

O filósofo e escritor Mario Sergio Cortella desembarca na capital baiana com a palestra “Faça o Teu Melhor! Competências e o Risco da Mediocridade”. O encontro com o público acontece no dia 17 de outubro, às 20h, no Centro de Convenções. Na ocasião, Cortella irá compartilhar reflexões sobre a importância de fazer o melhor e não apenas o possível.

Lírios

Faleceu na noite desta terça-feira (26), aos 67 anos, a confeiteira Maria de Fatima da Rocha Rodrigues, conhecida como Fátima Bem Casados, referência na produção do tradicional doce em Salvador. Querida no mercado de eventos, Fátima estava internada no Hospital São Rafael, em Salvador, desde 30 de março. Ela enfrentava o tratamento de um tumor neurológico desde janeiro de 2022 e teve uma reação adversa rara a medicação do tratamento, de acordo com apurado pelo Alô Alô Bahia.