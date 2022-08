Ivete Sangalo faz comparação com o filho e deixa internet chocada com semelhança!

Toda aparição de Marcelo Cady, filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, gera uma grande comoção nas redes sociais. Isso porque os fãs da cantora se assustam com o tamanho do garota, que já tem 12 anos, e a semelhança dele com a mãe. Mas, desta vez, quem fez uma comparação entre os dois foi a própria cantora.

No Instagram, Ivete publicou uma foto com o filho em uma viagem e na imagem, os dois parecem estar em um aeroporto: “Meu parceiro lindo de viagem! Te amo, cara”, começou escrevendo a apresentadora do novo programa de entretenimento “Pipoca da Ivete”. “Acho que se ele parece mais comigo do que eu“, continuou a artista na legenda da imagem.

Ivete Sangalo explica polêmica envolvendo seu filho: “Não tem a ver com a grana” A cantora, falou durante sua participação no podcast “Fala, Brasólho”, comandado pelo jornalista Fred, sobre a repercussão da polêmica envolvendo seu filho, Marcelo Cady.

Recentemente, em sua conta no Instagram, o filho da cantora anunciou estar vendendo seu videogame para comprar uma prancha de surf. Os internautas levantaram o assunto como uma crítica, questionando a cantora se estava faltando dinheiro ou se ela não dava dinheiro para filho.

Ao entrar nesse assunto no podcast, a cantora disse que esse é um processo que ela precisa ensinar aos filhos. “Não tem a ver com a grana e sim com as escolhas. Marcelo sabe que pode ter, mas eu tenho que ensinar a ele a fazer escolhas. Essas necessidades precisam ser desconstruídas. E eu o autorizei a se virar. Acredito e confio muito no meu filho”, comentou a artista.

