Ivete Sangalo, lança tendências de moda com looks fashions no programa “Pipoca da Ivete”

A rainha Ivete Sangalo está cada dia mais fashionista, dona de um ótimo gosto para figurinos, sempre se destacou no palco dos shows, e tem arrasado na escolha dos looks para o trabalho de apresentadora. Depois do “The Masked Singer Brasil”, em que as roupas usadas pela mainha, foram peças super brilhante e exuberante, Ivete Sangalo, teve que mandar ver na escolha dos looks para o seu novo programa, “Pipoca da Ivete”, que estreou dua 24 de julho, na Rede Globo.

+ Novas mulheres: famosas passam por transformações radicais para o trabalho e para vida

A grande aposta da cantora, Ivete Sangalo, tem sido conjuntos, a maioria com maxi blazers, como este que ela usou na estreia dom programa.

O conjunto composto alfaiataria por uma calça larga e um terninho oversized, nas cores preto e azul, chamaram a atenção pela beleza e valor. O look da nova coleção Outono/Inverno 2022, do estilista internacional, Alexander McQueen, está sendo vendino no site da grife por € 3780, pouco mais de R$21 mil. Ela finalizou a composição com maxi brincos como acessórios e nos pés um par de botas de salto fino.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Em uma entrevista para o Gshow, a estilista de Ivete Sangalo, Raíssa Cavaignac, falou sobre a importância da roupa expressar o mesmo que a apresentadora: “No ‘Pipoca’, ela se veste de personagens, usa um macacão para brincar (…) É uma Ivete muito à vontade, como se estivesse em casa. É algo muito desconstruído”.

Veja mais looks diferentões e fashionistas de Ivete Sangalo Ela vem ditando moda todos os domingos à tarde, durante o seu programa “Pipoca da Ivete”, da Globo, a cantora e apresentadora, tem apostado bastante nos conjuntos, se as peças forem mais neutras ela abusa nos acessórios e sapatos, como este look all black de couro, composto por saia midi, blusa e jaqueta cropped. Ivete Sangalo, finalizou o look com um sapato super diferentão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Animal print foi o look da vez no “Pipoca da Ivete” Simplesmente um arraso, Ivete Sangalo, usou um look composto por uma blusa, ombro a ombro, de mangas compridas, na cor azul clara, uma saia midi e meia-calça, com estampa animal print, nos pés colocou um tamanco transparente. É tendência 2022, usar calçados abertos com meia-calça. “GATA DEMAIS! ” comento na foto do Instagram da cantora, “Linda demais mainhaaa ”, escreveu este outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Ivete usa um conjunto monocromático alfaiataria super elegante No último domingo a mãinha se superou na produção. Ivete Sangalo, usou um look monocromático alfaiataria, na cor terrosa, composto por uma calça super larga e com cintura bem alta, um maxi blazer bordado na gola e com botões dourados e um colete com os mesmos botões e cor das demais peças, finalizou a produção com uma camisa nas cores azul-claro e branco, com os botões fechados até o pescoço, nos pés uma bota nude de bico redondo e como acessório, Ivete, usou um maxi brinco dourado, retratando um rosto, com olhos azuis e boca vermelha. “Tem o terno oversized, tem esse mix de feminino e masculino… A gente gosta também de alfaiataria, mas o mais importante é a roupa performar junto com ela, e ser uma forma cool, inteligente, interessante de mostrar que ela é uma mulher que pode ser várias”, comentou a estilista da apresentadora, Raíssa Cavaignac.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Ivete lança tendência de moda no programa “Pipoca da Ivete” Há poucos minutos, Ivete Sangalo, compartilhou um vídeo em seu Instagram, com todos os looks que usou no seu programa, “Pipoca da Ivete”. Na legenda, a cantora e apresentadora escreveu uma mensagem, que deixa claro, que ela quer lançar tendência de moda no seu programa dominical, “#trend pipoca ”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Aguardemos os próximos looks, dos próximos programas, que com certeza, Ivete Sangalo, vai nos surpreender e arrasar nas composições.

Fique por dentro das notícias dos famosos:

+ Simaria proíbe familiares de entrar em condomínio onde mora

+ Amaury Nunes revela ter sido intimidado por Karina Bacchi a desistir do filho

+ Lívia Andrade é contratada pela TV Globo e data de estreia é definida