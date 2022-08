Ivete Sangalo se pronuncia após ser ignorada por Bonner: “Bati no seu vidro”

Ivete Sangalo resolveu se pronunciar após ser ignorada por William Bonner na saída da TV Globo nesta segunda-feira (23). Com bom humor, a cantora brincou nos stories e garantiu não ter ficado magoada com a situação.

+ William Bonner ignora Ivete Sangalo na Globo e motivo vem à tona

“William, tudo Bonner? Tá tudo Bonner, meu amor. Bati no seu vidro, você não me viu, mas quero dizer que você é meu encanto, meu carinho, meu amigo querido. Eu te amo”, brincou Ivete. Logo em seguida, ela virou a câmera para a plateia do “Pipoca da Ivete”, que também se declarou ao jornalista.

“Nós também”, disse o público. Confira o vídeo:

William Bonner se explica após ignorar Ivete Sangalo William Bonner resolveu se pronunciar nas redes sociais e explicou o motivo de não ter falado com ninguém no estacionamento da TV Globo. “Às vezes eu tenho a sensação de que a idade, quando vai chegando, vai dando sinais muito lentos e sutis. Ontem, no fim da minha jornada de trabalho, que não foi uma jornada comum, eu estava saindo bem cansado da Globo e tinha um grupo fazendo a maior festa na porta do estacionamento. Acenando, sorrindo, gritando, batendo no vidro do meu carro”, começou o jornalista.

“E é claro que aquilo faz um bem danado, acenei pra todo mundo, mas cumpri o protocolo de segurança da empresa. Fui dormir e quando acordei hoje, eu soube que a Ivete Sangalo estava de roupão no meio daquele grupo. Desculpa, majestade. Te amo muito”, completou Bonner.

