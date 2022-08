‘Já chorei transando com saudade do ex’, revela Giovanna Ewbank

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank revelou que já chorou durante uma relação sexual por estar sentindo saudade de outro homem. A confissão foi feita durante a participação de João Vicente de Castro no podcast “Quem Pode, Pod“, comandado por Ewbank e por Fernanda Paes Leme. Antes da apresentadora falar sobre o caso, ela questionou João Vicente sobre choros durante o sexo. “Já aconteceu. Quando você está ali em um date com a pessoa legal, vocês começam a conversar e o papo flui muito bem. Aí começa um carinho gostoso, fica todo mundo pelado, começa a transar e a olhar no olho da pessoa…É impossível não se apaixonar”, disse o ator. Na sequência, Ewbank se abriu o sobre o assunto, relembrando o episódio. “Eu já chorei também transando, mas chorei transando com saudade do ex. Foi com o segundo cara com quem transei. Foi muito diferente, eu já estava acostumada a transar com o outro. Chorava com saudade de como era com o primeiro”, confessou. Fernanda Paes Leme também falou sobre o tema, dizendo que já chorou “de emoção”. “Gozei chorando, de emoção mesmo, de alcançar aquele lugar da troca. E não é um choro de felicidade. Vem meio uma convulsão, uma tremedeira”, concluiu a atriz.