Já é hora de Casagrande esquecer a Globo e seguir a vida dele

Quase dois meses depois de ser desligado da equipe de esportes da TV Globo, o ex-jogador e atual comentarista Walter Casagrande não perde uma oportunidade de falar mal do seu ex-patrão.

Eu lembro que, quando explodiu a notícia da demissão de Walter Casagrande, depois de 25 anos de trabalho, a emissora divulgou uma nota protocolar, mas bem elegante, ressaltando que, “como jogador, Casagrande escreveu uma história importante dentro de campo… fora dos gramados, a trajetória foi também de sucesso. Há 25 anos ele exerce a função de comentarista, 24 deles na Globo. Um período marcado por grandes momentos, conquistas, emoções, superação e pela autenticidade”.

Pois nas semanas seguintes, foi muito comum a gente ouvir críticas de Casagrande à TV Globo.

“O que eu achei muito estranho, sinceramente, foi eu sair três meses antes de uma Copa do Mundo, sendo que desde 1999 eu fui o principal comentarista da seleção brasileira… Eu já expliquei. Quando vai acontecer um divórcio, mesmo que as duas partes queiram aquilo ali, alguém tem que tomar a iniciativa… De uns três anos para cá, eu comecei a perceber uma diferença em relação aos meus posicionamentos. O que antes tinha eco, parou de ter eco”, diz um trecho da entrevista de Casagrande que será exibida neste sábado (20/8), no programa Bola da Vez na ESPN e no Star+.

Ele pode até ter razão: tem mesmo a cara de um divórcio. Mas, nesse “divórcio”, parece que só um dos lados aparenta ter motivos para reclamar.

Depois daquela carta protocolar, você nunca ouviu a Globo referir-se a Casagrande nem para elogiar, nem criticar. Alguém lá dentro da emissora poderia lembrar, por exemplo, dos muitos atritos que o comentarista protagonizou com colegas, como Muricy Ramalho, Tiago Leifert, Caio Ribeiro, e Paulo Vinicius Coelho.

Não sei. Só acho que essa história de Casagrande com a Globo já é coisa do passado. Pra que ficar tentando retirar “esqueletos” desse armário?

