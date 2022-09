Já escolheu seu deputado estadual? Conheça candidatos e funções

Esse ano, os cidadãos terão a oportunidade de escolher os seus representantes em quatro cargos públicos. Para você que é baiano e ainda não sabe em quem vai votar nas eleições 2022, ou até já sabe, mas não conhece os números de cada um deles, confira as funções e partidos dos candidatos disponíveis.

Na Bahia, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral, constam 993 candidaturas ao cargo de deputado estadual. É função do parlamentar apresentar projetos de lei, de decreto legislativo, de resolução, e proposta de emenda à Constituição Estadual e avaliar aqueles encaminhados por outros deputados, pelo governador, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e pelos cidadãos.

A quantidade de deputados eleitos acontece de acordo com o tamanho da população eleitoral de cada local. Cada estado tem de 24 a 94 deputados estaduais, de acordo com o triplo da representação do estado na Câmara Federal para as unidades federativas que contam com até 12 deputados federais. Nas bancadas com mais de 12 parlamentares, após os 36 primeiros deputados, passa-se a equivaler um parlamentar federal a um estadual. A Bahia elege 63 deputados estaduais, que atuam na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Para acessar a lista completa de candidatos aos deputados federais, número, partido, e registro de candidatura de cada um, confira no site do TSE.