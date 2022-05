Já pensou em passar um fim de semana em um centro budista?

Se reconectar consigo mesmo, com sua espiritualidade. Sentir a natureza de perto. Meditar. Encontrar o equilíbrio no silêncio, distante do caos urbano, das curtidas e do burburinho das redes sociais. A possibilidade de passar um fim de semana imerso nessa experiência está só a 98 km de Salvador. Fica logo ali no Recôncavo, lugar onde funciona a sede rural do Centro de Estudos Budistas Bodisatva (CEBB), que acaba de reabrir para visitação com agendamento prévio, depois de mais de dois anos de interrupção das atividades presenciais devido à pandemia.

De portas abertas, o CEBB convida o visitante a conhecer melhor as práticas budistas, ao mesmo tempo em que proporciona diversas atividades práticas de autoconhecimento, de experiência do silêncio e outras vivências que estão além de uma vida agitada e das exigências de estar conectado o tempo todo.

“A experiência é única, individual, exclusiva. Santo Amaro é um lugar mágico, que une a riqueza de nossa cultura ancestral à energia das diversas religiosidades que nos acompanham ao longo de nossas histórias de vida. E acolhimento talvez seja a melhor palavra para definir o espaço onde as atividades do CEBB Recôncavo acontecem”, afirma a tutora e responsável pelo centro, Ana Ricl, budista há quase 30 anos.

Ana ressalta que não é necessário ser praticante do budismo para participar das atividades. O CEBB Recôncavo conta com alojamentos coletivos, divididos entre a casa principal e a casa auxiliar, cozinha e três espaços de meditação – a Sala de Práticas, a Casa de Meditação e o Templo. Além disso, o centro reúne muita natureza em volta, incluindo uma faixa de Mata Atlântica e uma nascente. Entre as atividades que acontecem no local estão as práticas meditativas, pujas (mantras e orações), samu (atividades de servir voluntário) e atividades físicas leves.

“O visitante vai viver momentos únicos como meditar ao som dos pássaros, caminhar pela relva molhada com orvalho, ver o sol se pôr olhando para a mata ou contemplar a lua cheia em um céu estrelado. Um local simples, limpo, aconchegante, mas sem luxos que faz com que todos se sintam com o coração aquecido”, garante.

A sede rural do centro existe desde 2013. No mesmo lugar está sendo construído um templo budista de acordo com a tradição tibetana. “O templo é concebido como uma forma de acolhimento das pessoas a essa tradição tão rica e geradora de felicidade. Está situado num local histórico deste Brasil com tantas histórias para contar, com tantas e diferentes tradições e culturas se comunicando”, pontua Ana.

A obra segue avançada, mas ainda não tem um prazo de conclusão. Depende dos resultados da campanha de doações ‘Adote um m2’. Quem tiver interesse em colaborar pode buscar mais informações nas redes sociais do CEBB. Esse será o primeiro templo budista tibetano Mahayana da Bahia. Ana Ricl esclarece que ‘Maha’ significa ‘grande’ e ‘yana’, ‘veículo, sistema’.

“Literalmente, Mahayana é o grande veículo, o veículo dos que buscam sabedoria e lucidez pelo bem de todos os seres. Mesmo em construção, já é possível visitar o tempo, acompanhar o seu passo a passo e contemplar uma encantadora estátua do Buda. Agora, caminhamos para a finalização da segunda etapa, com a instalação dos telhados lateral, frontal e de fundo e o piso externo”, comenta.

No São João, o centro promove mais um retiro que acontece entre os dias 23 a 26 de junho

(Foto: Fernanda Belo/ Divulgação)

Em junho, está previsto o tradicional retiro ‘Dançando com os elementos da Natureza’, que acontece durante o São João, entre os dias 23 a 26/06. Além dos eventos que são promovidos o ano todo, o retiro de meditação e silêncio também é uma atividade regular, que ocorre a cada dois meses.

Saúde mental e bem-estar

Para a psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento e professora da UniRuy Wyden, Livia Tohmé, a pandemia deixou nítido o quando é importante valorizar e cuidar da saúde mental. Práticas que chamem para o autoconhecimento e que promovam o bem-estar se tornaram mais que necessárias.

“A pandemia foi um momento em que nossa saúde mental gritou por ajuda. A busca por locais e momentos que possibilitem cuidar de nosso corpo, das nossas emoções e da nossa espiritualidade é uma atitude essencial para o nosso fortalecimento. Por isso, as propostas de retiros em contato com a natureza, que estimulem o autocuidado, podem funcionar muito bem”, diz.

Cada um pode viver uma experiência singular e a estadia em um retiro também deve ser avaliada dentro dos seus objetivos e respeitando individualidades, momentos e limites, como aconselha a especialista. “Temos uma tendência natural a buscar novas compreensões e novos enfrentamentos diante de situações dolorosas e desconhecidas. Para quem está pensando em buscar a experiência de um retiro, é importante conhecer como funciona o espaço, com que regras e métodos eles trabalham. Isso é essencial para que se possa avaliar o seu conforto e disposição para aquela vivência”.

COMO CHEGAR

Sede Rural do Centro de Estudos Budistas Bodisatva (CEBB)

Onde fica: o CEBB Recôncavo está localizado na Rodovia para Pedras (BA-510), km 0,7 após entroncamento com a BR-420, Distrito de Rosário, Santo Amaro-BA.

Dias e horários para visitação: fins de semana, com agendamento prévio.

Estrutura: Hospedagem em alojamentos coletivos e alimentação ovolactovegetariana (tipo de vegetarianismo que permite a inclusão de laticínios e ovos). É necessário levar roupa de cama e banho.

Quanto custa: o CEBB estimula a prática de doação espontânea dos seus frequentadores. O Centro não estipula um valor mínimo. Nos retiros e eventos específicos, há um valor sugerido.

Agendamento: via WhatsApp (71) 9 9134-8455

Mais informações: no www.cebb.org.br, no Instagram @cebb.reconcavo ou via e-mail [email protected]