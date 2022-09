Já viu desse ângulo? Sem edição, Lexa mostra como seu bumbum realmente é com fio-dental: “Ops”

Maravilhosa! Lexa, funkeira, cantora, modelo e influenciadora digital, já está acostumada a deixar seus fãs babando por conta de seu corpo turbinado, mas parece que, dessa vez, a galera realmente foi à loucura.

Na legenda da foto, a cantora descreveu da melhor forma possível: colocando emoji de foguinho. Já na imagem, Lexa surge no palco e cantando com um maiô fio-dental. Em seguida, a cantora percebe que está sendo clicada e dá a sua clássica e já conhecida empinadinha.

“Sapekinha, mostra esse poder”, disse a cantora no campo de comentários. “Maravilhosa e perfeita em absolutamente tudo”, apontou mais uma. “Eu tô chocada com tudo isso, bem que eu queria ser essa grande gostosa”, brincou uma terceira.

Lexa acaba cometendo gafe hilária com Whindersson: “Bebi demais e achei que era outra pessoa” Durante entrevista cedida ao ‘Observatório dos Famosos’, Lexa revelou uma situação pra lá de hilária com seu Whindersson Nunes. Tudo começou quando a cantora estava em uma festa ‘alta demais’ por conta do álcool e confundiu o humorista com um de seus amigos.

“Meu álcool passou na hora. Eu olhei e fiquei assim. Na hora eu falei: ‘eu achei que era o Lucas’ e sumi. Foi aí que eu parei nos shots”, disse Lexa, que chegou a dar uns tapinhas no bumbum de Whindersson.

“Eu já não sabia mais quem era quem e eu achei que o Whindersson era o Lucas, só que eu dei tanto tapa na bunda, eu puxei cabelo, quando virou era o Whindersson”, finalizou.

