Jacuipense vence o Santa Cruz no Arruda e volta ao G4 na Série D

O Jacuipense conseguiu uma grande recuperação na Série D do Campeonato Brasileiro. Em um estádio do Arruda com mais de 20 mil torcedores, o Leão Grená venceu o Santa Cruz por 2×0, na tarde deste domingo (19).

Com os três pontos, o time baiano voltou ao G4 do grupo 4. O Jacupa está na terceira colocação, com 14 pontos. O ASA-AL lidera a chave, com 18 pontos.

O triunfo do Jacuipense começou a ser definido ainda no primeiro tempo. Aos 19 minutos, Thiaguinho aproveitou o contra-ataque, venceu Alemão na corrida e bateu sem chances para o goleiro Jefferson.

No segundo, o Jacupa só precisou de seis minutos para ampliar. Em jogada individual, Newton passou por Edson Ratinho e deixou Robinho em condição de fazer 2×0.

Com a derrota, o Santa Cruz deixou o G4 e agora ocupa a quinta colocação do grupo. A chave conta ainda com a Juazeirense, que está na quarta posição, e o Atlético de Alagoinhas, que é o vice-lanterna, com nove pontos.