Jade Picon abaixa a calça para mostrar como fica sua calcinha de renda favorita no bumbum

Cada dia mais ousada! Jade Picon está sempre dando o que falar e, dessa vez, a influenciadora surgiu esquentando o clima em um novo ensaio de tirar o fôlego no Instagram. Jade posou para uma sequência de cliques ousados nesta quarta-feira (31) e deixou os fãs completamente chocados com sua boa forma!

Com um corpão escultural, a nova queridinha da TV Globo impressionou exibindo uma lingerie preta de renda que evidenciou ainda mais o shape saradíssimo de Jade durante os cliques. Como sempre, a musa contou com milhares de elogios da galera e fez um baita sucesso no Instagram.

“Ela entregou tudo nessas fotos”, disparou uma seguidora nos comentários da publicação. “Meu sonho na vida é acordar e ter um corpão igual o da Jade assim”, brincou outra internauta. “A beleza dela está cada dia mais surreal”, babou um terceiro.

Jade Picon detona polêmicas envolvendo seu nome: “Prefiro ficar caladinha” Calada vence! Recentemente, a musa de “Travessia” usou o Instagram para conversar com seus seguidores e falou sobre as fake news que são publicadas envolvendo seu nome. A influenciadora comentou que prefere ficar quieta a respeito de certos assuntos, por isso, não costuma se pronunciar sobre as polêmicas a respeito de seu nome.

“Prefiro a minha saúde mental acima de qualquer coisa. Desde os doze anos que estou na internet”, contou Jade no Instagram Stories, refletindo sobre sua carreira. “Se eu for parar para responder tudo o que falam sobre meu nome, desde verdades a mentiras, me pronunciar. Não vou me fazer refém do que as pessoas acham, dando essa energia de mim e o meu tempo, porque vai me fazer mal. Foi um mecanismo que encontrei há muito tempo”, contou a ex-BBB.

“Não sei nem o que tem que acontecer. Geralmente seguro a minha onda e deixo. Quer falar em cima do meu nome? Beijo para você. O máximo que vai ter de mim é o meu silêncio. É sobre a minha paz. Prefiro ficar caladinha para vencer”, completou a musa em seu desabafo.

