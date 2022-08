Jade Picon adota visual inédito e surpreende fãs; veja antes e depois

Prestes a estrear em Travessia, nova novela das 21h da Globo, Jade Picon surpreendeu os seguidores neste sábado (13/8) ao aparecer com o visual renovado. A influenciadora, empresária e atriz clareou as madeixas, além de deixá-las mais curtas, para celebrar a parceria com uma marca de cosméticos.

“Nova fase, novo visual e nova Jade”, comemorou a ex-BBB na legenda do vídeo. Em resposta, fãs elogiaram a beleza de Jade. “Maravilhosa sempre”, “ficou mais linda”, “vem novela das 9” foi uma dos comentários que a publicação recebeu.

Prevista para estrear em outubro deste ano, a nova novela de Gloria Perez terá Jade Picon como protagonista. Em entrevista recente para a Revista Quem, a jovem revelou que começou a estudar interpretação para encarar o novo desafio. Ela também se mudou para uma mansão luxuosa no Rio de Janeiro (RJ) para facilitar a logística das gravações.