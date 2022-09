Jade Picon compartilha rotina de gravações em Travessia e dá spoiler de personagem

Jade Picon deixou seus seguidores animadíssimos na tarde desta sexta-feira (16) depois de compartilhar a rotina de gravação para a novela Travessia, da TV Globo. A influenciadora deu até um spoiler quentíssimo sobre sua personagem Chiara.

Em um dos cliques no Instagram, a atriz surgiu contracenando com Humberto Martins e Cássia Kiss. Em outro registro, Jade exibiu o quarto de sua personagem na trama. Foi possível observar detalhes do cômodo em uma das fotos.

“Spoiler quarto Chiara”, escreveu Picon nos stories do Instagram. Confira:

Foto: Reprodução/Instagram

Humberto Martins elogia atuação de Jade Picon Humberto Martins elogiou a atuação de Jade Picon, com quem contracenará na novela Travessia. Os dois vão interpretar pai e filha na atração. “Essa menina é um prodígio. Percebi imediatamente. Tem sido ótimo trabalhar com ela. Parece que tem 10 anos de carreira. Tem o texto na ponta da língua. Ela desenvolve muito bem. Até me surpreende. Tenho que ficar atento senão eu fico lhe assistindo em cena”, elogiou o ator durante uma entrevista ao Gshow.

“Ela tem algo mais a querer fazer realmente dentro de sua vida profissional para além do ego e vaidade. Ela quer crescer, quer ser uma atriz”, completou Humberto.

