Jade Picon congela ao ouvir pergunta sobre affair com Xamã e deixa entrevista: “Essa não”

Jade Picon congelou ao ser questionada sobre um possível affair com o cantor Xamã. Nesta sexta-feira (09), enquanto curtia o festival Rock In Rio, a influenciadora foi questionada por um repórter do portal G1 sobre o suposto romance e não respondeu.

O repórter questionou: “A última pergunta é ‘a voz do povo é a voz de Deus!’ Jade e Xamã, existe isso?”. Picon não respondeu e seu assessor interrompeu a entrevista. “Não essa pergunta, não. Não estava combinado”, disse o assessor da atriz.

Jade Picon e Xamã são flagrados aos beijos em festival De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, Jade Picon e Xamã foram flagrados aos beijos durante o Rock In Rio desta quinta-feira (08).

Os dois terminaram a noite no palco eletrônico. Anteriormente, passaram por diversos espaços e foram entrevistados por alguns jornalistas. A atriz e o cantor foram vistos trocando beijos e carinhos.

