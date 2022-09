Jade Picon é detonada na web após Globo liberar teaser de Travessia

A Globo divulgou um novo teaser de Travessia com a personagem Chiara, interpretada por Jade Picon, como foco principal. Na legenda, a emissora afirma que a jovem é “linda, confiante” e “tem tudo que quer, na hora que quer”. Mas o que ela conquistou na rede social foram críticas.

Os usuários do Twitter aproveitaram as novas imagens da trama de Glória Perez para detonar a influenciadora, que tem recebido críticas desde que foi anunciada no elenco da novela. “Coitado do povo brasileiro que vai ser obrigado a se despedir de Pantanal, com um casting digno de Emmy, para receber Jade Picon interpretando ela mesma, e muito ruim por sinal”, analisou uma usuária.

Mais pessoas tiveram a mesma opinião, principalmente pelo teaser ter saído logo após a cena de estupro do remake de Bruno Luperi. “Pensando em como a gente vai ter que conviver com a Jade Picon atuando em baixa na novela das 21h depois de ver uma atuação impecável, magistral, dessa do Juliano Cazarré, da Isabel Teixeira e do Murilo Benício em Pantanal.”

Outro destaque dos comentários foi o fato da ex-BBB interpretar “ela mesma” na trama. Uma pessoa reforçou que esse seria o motivo dela ter “passado no teste” de elenco. Mas outros acreditaram que nem isso pode salvar a performance dela: “Pô, tu tem que interpretar você e, até interpretando você, tu interpreta mal?”, questionou uma pessoa.

Chiara tem tudo que quer, na hora que quer. Linda, confiante, ela pode trilhar qualquer caminho que escolher! Todo mundo preparado pra acompanhar #Travessia? Vem dia 10, @jadepicon pic.twitter.com/s6IW8wu3Du

— TV Globo (@tvglobo) September 27, 2022

Mesmo com a enxurrada de críticas, fãs de Jade defenderam o papel dela. Muitos também apostaram no sucesso que ela terá como atriz e teve gente que chegou a afirmar que essa seria “a novela dela”. Porém, teve quem tentou chamar atenção para a outra protagonista de Travessia, Lucy Alves.

“Chega até a ser uma afronta falar que Travessia vai ser bem mais interessante por ter a Jade Picon interpretando ela mesma! Vamos ter uma protagonista negra, nordestina, com uma baita saga pela frente, e vocês aí querendo ofuscar a Lucy Alves só por uma torcidinha de BBB”, criticou um usuário no Twitter.

Travessia será a nova novela da Globo e estreia em 10 de outubro. O folhetim terá também Chay Suede, Romulo Estrela, Drica Morais, Humberto Martins e Cássia Kis.

