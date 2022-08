Jade Picon e Paulo André se encontram no Criança Esperança e levam fãs à loucura: “Veio aí”

Jade Picon e Paulo André fizeram a alegria dos fãs ao surgirem juntos durante o programa ‘Criança Esperança’ da TV Globo, na noite desta segunda-feira (15). O nome dos ex-BBBs, que viveram um affair no reality show, ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter após o reencontro.

+ Após mudança, Jade Picon vira piada com o novo visual

Os dois sentaram juntinhos para atenderem as ligações para as doações e Tadeu Schmidt, que estava apresentando o programa, não deixou de ‘shippar’. “Olha que lindinhos aqui, gente. Que bom estar aqui com vocês!”, diparou o jornalista.

Em seguida, Tadeu comentou sobre o tema de ‘Gratidão’ do Criança Esperança deste ano, mesmo tema que os meninos do BBB mantinham dentro da casa. “Uma música que marcou a gente lá dentro e muito feliz em tá aqui e fazer parte deste projeto”, respondeu PA. Confira o vídeo:

ELES SÃO MUITO LINDOS

JADRÉ NO CRIANÇA ESPERANÇA pic.twitter.com/fsc79gcMlV

— ᴍᴀᴛᴇᴜsɪɴʜᴏ ⁷ (@matcommenta) August 16, 2022

Após mudar o visual, Jade exibe reação de Paulo André Jade Picon mudou o visual para interpretar Chiara na novela ‘Travessia’, e usou seu perfil do Instagram para mostrar a reação de algumas pessoas próximas, como seu irmão Leo Picon e seu amigo Paulo André.

Durante a chamada de vídeo, o atleta ficou surpreso e amou o resultado. “Nova fase, novo visual e nova Jade”, comemorou a atriz durante o vídeo. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metropolitana FM (@metropolitanafm)

Confira as últimas novidades dos famosos:

+ Eliezer explica falta de ligações no Criança Esperança e desabafa: “Não tive sorte”

+ Juju Salimeni compra carrão de luxo e impressiona os seguidores: “Presente”

+ Arthur Picoli fala toda verdade sobre participação em A Fazenda: “Deixei avisado”