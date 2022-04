Jade Picon e Paulo André viralizam na internet em reencontro no dia 101 do BBB

Um dos casais mais amados e comentados do Big Brother Brasil 2022, Paulo André e Jade Picon se reencontram no encontro final do programa.

Um dos finalistas da edição – Paulo André ficou em segundo lugar no reality – Em entrevista ao Gshow, PA falou sobre seu affair com a influenciadora e explicou se via ‘futuro’ na relação.

“Dentro da casa eu não conseguia enxergar a gente como um casal, dava para contar nos dedos as vezes que a gente ficou, porque na real existia um comparativo lá dentro do que a gente fazia com os outros casais. Tinha o Lucas e a Eslô, o Gustavo e a Lais, por exemplo, e a gente era bem diferente deles”, analisa PA.

Repercussão

Na internet, os fãs do casal que se autodenominam ‘Jadrés’ ficaram felizes ao ver que eles estavam se curtindo no programa 101 da edição. Paulo e Jade brincaram, conversaram e demostraram estar com a mesma conexão de quando estavam confinados.