Jade Picon grava cenas de ‘Travessia’ e deixa fãs ansiosos: “Não vejo a hora”

Jade Picon deixou seus seguidores mais ansiosos pela estreia da novela “Travessia”. Tudo porque nesta quinta-feira (25), a influenciadora digital foi flagrada gravando cenas da trama na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

A ex-BBB surgiu com um look bem despojado para um passeio de pedalinho de sua personagem Chiara. Em outra cena, Jade andou de bicicleta com um look fitness. Já na última troca de roupa, Picon exibiu sua boa forma ao colocar a barriga sarada para jogo.

Confira as fotos:

(Foto: JC Pereira/AgNews)

(Foto: JC Pereira/AgNews)

(Foto: JC Pereira/AgNews)

(Foto: JC Pereira/AgNews)

(Foto: JC Pereira/AgNews)

(Foto: JC Pereira/AgNews)

(Foto: JC Pereira/AgNews)

(Foto: JC Pereira/AgNews)

(Foto: JC Pereira/AgNews)

(Foto: JC Pereira/AgNews)

Glória Perez defende participação de Jade Picon em Travessia Glória Perez rebateu as críticas negativas que Jade recebeu por estrear como atriz em “Travessia. Em uma entrevista ao portal Veja Rio, a autora da novela revelou que a influenciadora passou no teste ao concorrer com outras meninas.

“A Jade fez um teste como muitas outras meninas fizeram, e se saiu muito bem. Se não gostarem dela, que apedrejem, mas depois de ver”, iniciou ela. “Óbvio que a pessoa tem de se preparar, uns fazem isso antes, outros têm o talento e se preparam ao longo do processo. Eu não vejo nenhum problema em ela ter aparecido no BBB”, finalizou Glória.

