Jade Picon prova que seu corpo é todo natural usando seu menor biquíni: “Acreditam agora?”

Provou mesmo! Recentemente, Jade Picon fez um desabafo em suas redes sociais depois que surgiram diversos rumores de que a ex-BBB teria feito procedimentos estéticos para ficar com o tanquinho sarado. No entanto, a influenciadora rebateu as críticas e provou que seu corpão é mesmo todo natural!

+ Jade Picon desabafa após perder cinco quilos: “Vocês devem ter percebido”

Em seu Twitter, a influenciadora afirmou que consegue manter a boa forma apenas se alimentando de forma correta e com uma rotina intensa de exercícios físicos. Para “provar” isso, a musa de “Travessia” publicou os bastidores de um novo ensaio que fez na praia e chocou os internautas.

“Os invejosos estão babando com essas fotos”, disparou uma fã da famosa nos comentários. “Beleza natural é uma coisa que ofende as pessoas mesmo, né?”, comentou outro seguidor da musa. “Provando que esse shape é completamente natural”, elogiou outra internauta.

Jade Picon na praia (Fonte: Reprodução/Instagram)

Jade Picon revela motivo que a fez perder peso: “Cinco quilos” Será que temos uma nova musa fitness vindo aí? Ainda falando sobre a boa forma de Jade Picon, recentemente a musa abriu o jogo sobre seu novo físico com os internautas. A ex-BBB revelou que perdeu peso, mas que isso aconteceu apenas por seguir uma rotina de alimentação, como fazia antes do “Big Brother Brasil”.

“Vocês devem ter percebido que desde que eu saí da casa emagreci cinco quilos. Não mudei nada. Só voltei pra minha rotina, que é comer mais saudável, dar uma segurada nos doces e treinar muito. Fiquei dois meses sem rotina. Era uma rotina totalmente diferente da minha de sono, de treino, de comida… Eu chegava nas festas, começava pelos doces e depois ir para o salgado e voltava para os doces. Era uma loucura”, revelou a influenciadora.

E, novamente, Jade falou que não passou por nenhum procedimento estético: “nunca fiz nenhuma plástica. Inclusive morro de medo de agulha e hospital. Já fiquei internada na UTI com um negócio no pescoço. Não gosto nem de falar”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

