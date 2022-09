Jade Picon rebate críticas após polêmica com repetição de look: “Fora do contexto”

Jade Picon resolveu se pronunciar sobre a polêmica de um vídeo em que aparece falando que não repete roupas. Nesta segunda-feira (19), a influenciadora digital acusou internautas de terem manipulado sua fala, feita no podcast ‘Pod Delas’.

“Ataques por um vídeo que foi intencionalmente cortado e colocado totalmente fora de contexto. Eu sou responsável pelo o que eu falo em um trecho completo, não pelas interpretações que um pequeno corte pode gerar. Como eu imagino que as páginas não vão postar o vídeo todo, aqui vai”, escreveu ela nos stories do Instagram.

“Eu sou chata, eu posto uma foto com o look e para mim ele desaparece da face da Terra”, dizia Jade no trecho que viralizou nas redes sociais.

Essa fala da Jade Picon gerou polêmica e a influenciadora precisou se explicar O que vocês acham? #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/2IzggnTJft

Entenda a polêmica com a fala de Jade Picon Durante entrevista cedida ao ‘PodDelas’, Jade Picon comentou com seus seguidores sobre a forma com que lida as suas mudanças de roupa. No trecho que viralizou na web, ela dizia que não gostava de repetir looks.

Já no vídeo completo, a atriz explicou sua fala. “Não repito produções de eventos marcantes. Minhas roupas do dia a dia vocês já conhecem e me veem direto usando, quando não uso mais, passo pra frente na minha lojinha ou doações”, disse ela. Confira:

Quem assistiu o podcast inteiro viu que essa parte que tá rodando por aí foi CORTADA pra atrair hate pra Jade Picon! E sobre o look que ela “não repete”, ela quis dizer o look inteiro de publi/job, ela logo depois fala que usa a top com outra coisa e a parte de baixo tbm! pic.twitter.com/nlvPEJoz2z

