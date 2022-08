Jade Picon rebate críticas sobre escalação para a novela: “Podem falar”

Jade Picon já começou a nova rotina de gravações de Travessia, próxima novela das nove que a influenciadora fará parte. Por conta da correria da rotina de gravações, Jade afirmou que os haters teriam “apenas o silêncio” dela e aproveitou para mandar um recado para quem não acreditou nela ao ser escalada para interpretar Chiara na história.

+ Pocah surge deitada na cama ostentando seu bumbum gigante e provoca: “Você não gosta?”

No último sábado (20), Jade viajou até São Paulo para assinar um contrato e gravar um comercial, e mostrou os bastidores nos Stories do Instagram. A influenciadora aproveitou a oportunidade para rebatar as diversas críticas que recebeu ao longo dos últimos meses: “Pode falar o que for, mas aqui tem dedicação, determinação e disposição“, escreveu ela após cumprir os compromissos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por JADE (@jadepicon)

Quando os rumores de que Jade estaria no elenco de Travessia começaram a surgir, logo após a final do “BBB22” vários artistas, atores, internautas e até o Sindicato dos Artistas do Rio se posicionaram contra a escalação da influenciadora, que não tem formação como atriz.

Chay Suede elogia sintonia com Jade Picon nas gravações de “Travessia” Parceria! Na última quarta-feira (17), a influencer Jade Picon e o ator Chay Suede gravaram as primeiras cenas de “Travessia”, nova novela da TV Globo. Chay, que será o par romântico de Jade na nova trama de Glória Perez, elogiou a parceria com a influencer nas gravações.

Após o primeiro dia de gravações, Chay Suede declarou em seus stories que a colaboração entre os dois está sendo muito legal e especial. “Estou gostando muito da parceria. Hoje foi a nossa primeira cena juntos. A primeira cena dela da vida. Muito legal e especial. Desde a preparação a gente se deu bem. Beijos, Jadoca”, ressaltou Chay.

Em seu perfil do Instagram, Jade aproveitou para agradecer a produção da novela e ainda revelou que não vê a hora do público conhecer a sua personagem. “Obrigada a todos os envolvidos, o que eu estou sentindo agora não consigo nem colocar em palavras!”, afirmou.

Chay Suede e Jade Picon como Ari e Chiara, na gravação da primeira cena do casal em #Travessia, nesta quarta-feira (17), em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/HI7zSmvrjm

— Chay Daily (@chaydaily) August 18, 2022

Leia mais notícias dos famosos:

+ Vírginia Fonseca rebate críticas pesadas sobre seu corpo durante a gestação: “Não respeitam”

+ Ludmilla deixa palco de Festival por problemas técnicos e é detonada por organizadores

+ Pocah surge deitada na cama ostentando seu bumbum gigante e provoca: “Você não gosta?”