Jade Picon sensualiza puxando o biquíni enquanto dança molhada na praia: “Um mergulho”

Soprando as velinhas! Jade Picon celebrou seu aniversário no último sábado (24) e celebrou com os seguidores do Instagram ao publicar um vídeo de seu primeiro mergulho neste domingo (25) enquanto curtia um dia de folga no Rio de Janeiro.

+ Mulher Melão se anima no banheiro e mostra como fica seu bumbum gigante com o fio-dental

Completando 21 anos, a nova queridinha da TV Globo mostrou sua boa forma enquanto aproveitava um mergulho, posando bem à vontade com um biquíni marrom que evidenciou ainda mais o bronzeado marcante da influenciadora mesmo durante o dia nublado na Cidade Maravilhosa.

Como sempre, os fãs da ex-BBB marcaram presença nos comentários da musa, exaltando o dia de praia de Jade na ocasião. “A vibe dela é surreal de tão boa”, disse uma fã nos comentários. “Maravilhosa demais, feliz aniversário”, disparou outro internauta. Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Jade Picon celebra aniversário de 21 anos e fala sobre mudanças: “Nunca me senti tão bem” Ela é o momento! No último sábado (24), Jade Picon completou 21 anos e fez uma publicação no Instagram para celebrar a data e falar sobre o atual momento que está vivendo. A influenciadora falou não somente sobre sua carreira, mas também fez uma reflexão sobre as mudanças em sua vida pessoal.

“21 voltas… e que voltas! Única foto que eu tirei hoje no meu aniversário… não é a mais produzida que eu poderia postar aqui, mas é a com mais significado. Não tenho nem palavras para descrever a felicidade que eu sinto em estar vivendo tudo isso! Não apenas profissionalmente, mas eu nunca me senti tão bem em todos os sentidos e áreas da minha vida”, começou Jade na publicação.

“Esse novo ciclo não poderia chegar em uma hora melhor, acordei as 5 da manhã e passei o dia todinho gravando a Chiara. Um aniversário diferente: sem viagem, sem festa, mas de muita realização… Meus 20 anos foi o melhor ano da minha vida e eu já estou pronta para superar isso com os 21, obrigada por todas as mensagens e carinho!”, celebrou a morena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos:

+ Na praia, Mel Maia renova marquinha do fio-dental e puxa na virilha pra mostrar de perto

+ Lumena esquece que está sem sutiã em público e acaba filmando o que não devia: “Tem mais”

+ Gracyanne Barbosa faz abertura perigosa no pole dance e tamanho do bumbum rasga a calcinha