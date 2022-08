Jade Picon surge irreconhecível após mudança radical: ‘A Chiara nasceu!’

Jade Picon pegou todos de surpresa na noite do último sábado (13), quando revelou o novo visual. Apesar da sua marca registrada ser os cabelos longos, Picon radicalizou no corte para dar vida a Chiara, personagem da próxima novela das 21h.

A ex-BBB optou por cortar as madeixas na altura do ombro, com um leve repicado nas pontas para garantir a leveza e jovialidade. Uma versão modernizada do clássico Chanel. Além disso, Jade Picon também mudou a cor do seu cabelo de castanho para loiro natural acinzentado com alguns pontos de luz em um tom mais claro.

Jade Picon tonalizou os fios em um tom de loiro acinzentado (Foto: Reprodução/Instagram)

O responsável foi o cabeleireiro João Bosco do salão One, em São Paulo. O profissional também foi responsável pelas últimas mudanças feitas por Larissa Manoela. O procedimento durou cerca de quatro horas e tudo indica que foi uma parceria com a Eudora, uma marca que a ex-BBB fechou contrato.

Mudança no visual de Jade Picon é graças à Chiara, seu primeiro trabalho na TV Jade Picon está nos preparativos para estrear como atriz ainda em outubro deste ano. A ex-BBB conseguiu um papel em Travessia, próxima novelas das 21h escrita por Glória Perez. Picon dará vida a Chiara, uma influenciadora digital que sofrerá com uma enxurrada de fake news. Além das aulas de teatro, Picon precisou se caracterizar de Chiara.

“A Chiara nasceu. Foi muito bacana. Muito simbólico para mim poder enxergar como ela vai ser. Já deu para ter uma deia e foi bem radical”, comentou em entrevista ao Gshow.

A atriz ainda comentou que nunca tinha se visto com os cabelos curtos antes. “Está simplesmente maravilhoso. Me emocionei, gritei, ri, foi uma loucura… Eu nunca tinha mexido no comprimento, nunca tinha me visto com um tamanho diferente, superou todas as minhas expectativas. A cor está divina. Estou muito feliz”, comentou.

