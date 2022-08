Jade Picon usa roupa PP e dá empinada para foto por baixo do bumbum: “Isso a Globo não mostra!”

Musa global tá on! Jade Picon, atriz, influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil, compartilhou com a galera uma foto bem diferenciada. Nele, a musa surge na sacada de sua casa, enquanto exibe mais detalhes tanto de sua roupa quanto de sua make deslumbrante.

“Avisto novidades por aí”, escreveu na legenda da publicação. Nas fotos, Jade Picon surge com uma legging azul, um top da mesma cor, enquanto vai na sacada de seu apartamento e dá aquela clássica e sempre pedida empinadinha. Atualmente, a atriz global já ultrapassou a marca de nada mais, nada menos que 20,7 milhões de seguidores no Instagram.

“Eu te definiria como complicada e perfeitinha”, brincou um fã no campo de comentários. “Incrível como todas as cores combinam com você”, apontou mais um. “A nova namoradinha do Brasil”, comentou uma terceira.

Jade Picon revela como perdeu mais de 5kg ao deixar o BBB: “Vocês perceberam?” Enquanto pedia algumas perguntas de seus fãs pelo Instagram, Jade Picon revelou que, desde que deixou o Big Brother Brasil, já conseguiu perder mais de 5kg e apenas com uma coisa: voltando sua rotina normal.

“Vocês devem ter percebido que, desde que eu saí da casa, emagreci cinco quilos. Não mudei nada. Só voltei pra minha rotina, que é comer mais saudável, dar uma segurada nos doces e treinar muito”, disse Jade.

“Fiquei dois meses sem rotina. Era uma rotina totalmente diferente da minha de sono, de treino, de comida… Eu chegava nas festas, começava pelos doces e depois ir para o salgado e voltava para os doces. Era uma loucura”, finalizou.

