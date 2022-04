Jaeci, Kelen Cristina, Cadu Doné e Bob Faria analisam grupo do Brasil

Em sorteio realizado nesta sexta-feira (01/04), foi definido que o Brasil enfrentará Camarões, Suíça e Sérvia pelo Grupo G da Copa do Mundo de 2022, no Catar. As duas últimas seleções, inclusive, estiveram na mesma chave dos brasileiros no mundial de 2018, na Rússia. Confira, a seguir, a opinião dos colunistas do Superesportes sobre o grupo do Brasil.

Jaeci Carvalho

“Achei relativamente tranquila (a chave), levando em conta que a Suíça é a grande adversária desse grupo. A Suíça eliminou a Itália e se classificou direto para a fase de grupos. Jogou a Itália na repescagem, que foi eliminada pela Macedônia. O Brasil enfrentou na última Copa e encontrou dificuldades.

Leia mais opiniões no Blog do Jaeci A Sérvia tem o futebol da antiga Iugoslávia, porque é uma das repúblicas que se dissolveram. Não é um futebol bobo também. O Brasil encarou. E sobre Camarões, não acho que o Brasil vai ter dificuldades, porque não é aquele do passado, de Samuel Eto'o, de Roger Milla. Acho um grupo relativamente tranquilo. Apostaria no Brasil e na Suíça para avançarem".

Cadu Doné

“Vejo o grupo do Brasil com muita preocupação: Sérvia, Suiça e Camarões. Talvez só Camarões não seja um adversário tão difícil, mas não dá pra desprezar. Escrevi aqui no Superesportes que o brasileiro continua muito arrogante no que se refere à própria seleção. Ainda está enraizado aquela coisa de que o futebol brasileiro é insuperável, e que aqui existe a essência do futebol. Está longe de ser assim.

A Sérvia sempre teve muito toque de bola, um jogo mais ofensivo, mais atraente e muito competitivo dentro desse estilo. A Suíça, há pouco tempo, era associada a um time defensivo, que marcava muito bem e deixava a desejar em concluir as jogadas, não criava muito – mas perdeu esse estereótipo.

Leia mais opiniões no Blog do Cadu Doné Acho um grupo preocupante, não para fazer alarde que o Brasil não vai passar, não é isso, mas um grupo que precisa ter humildade. Me preocupa ver o número de abordagens colocando o Brasil não só como favorito, porque isso de fato ele é, mas como um classificado absoluto. O grupo não é fraco. Teremos três bons jogos da Seleção Brasileira no grupo G, com Sérvia, Suíça e Camarões".

Bob Faria

Leia mais opiniões na Coluna do Bob Faria "Acho que ficou bom para o Brasil. Tinha a possibilidade de pegar Holanda, Alemanha… Seriam confrontos muito mais complicados. Acho que é um grupo que o Brasil pode facilmente passar em primeiro, sem maiores problemas. Creio que ficou bom para o Brasil já essa primeira fase da Copa do Mundo".

Kelen Cristina

Leia mais opiniões na Coluna de Kelen Cristina "À primeira vista, pode parecer que o Brasil terá um caminho menos árduo, por não ter seleções do quilate de Alemanha, até Holanda e Polônia, em seu grupo. Mas vai pegar seleções bem desafiadoras logo de cara na Copa do Mundo. O Brasil é o favorito e chegará embalado pela boa participação nas Eliminatórias Sul-Americanas, além de ter um componente emocional importante, que será a despedida do técnico Tite – ele já avisou que deixará o comando após o Mundial. Então, a mensagem que fica é que todo cuidado é pouco, e o Brasil terá de confirmar sua força em campo".

