Jaeci lembra casos do Real ‘galáctico’ e queda de Luxemburgo em Madri

Em participação ao podcast Clube dos Setoristas, Jaeci Carvalho lembrou o período em que conviveu com craques do Real Madrid ‘galáctico’, como Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham, Zidane e Raúl. O jornalista contou histórias de bastidores daquele time histórico e ainda lembrou a curta passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo clube, em 2005.

Para Jaeci, Luxemburgo teve passagem curta por querer mudar a rotina de treinos, por bater de frente com algumas estrelas e por ter perdido o clássico para o Barcelona por 3 a 0, em pleno Santiago Bernabéu, com show de Ronaldinho Gaúcho. Na época, o astro brasileiro foi aplaudido de pé pelos merengues.

Vanderlei perdeu o cargo duas semanas depois, em 5 de dezembro de 2005, logo após a vitória por 1 a 0 sobre o Getafe. Na ocasião, ele foi vaiado pela torcida por ter substituído Ronaldo, autor do gol do triunfo.

“A primeira questão foi ele querer dar treino em dois horários. Na Europa o treino é de 11h às 13h. (…) O Vanderlei tem temperamento muito forte e ele bateu de frente com algumas estrelas, como o Raúl, que era o dono do Real Madrid. O Vanderlei bateu muito de frente com ele, com o Guti…”, lembrou o jornalista.