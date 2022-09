James Rodríguez é anunciado pelo Olympiacos e será companheiro de Marcelo

O meia colombiano James Rodríguez foi anunciado como novo reforço do Olympiacos, da Grécia, nesta quinta-feira. O jogador retornou ao futebol europeu após uma curta passagem pelo Al-Rayyan, do Catar.

No clube grego, o atleta irá reencontrar o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo. A dupla fez parceria no Real Madrid por três temporadas, entre 2014 e 2017. Juntos, conquistaram duas vezes a Liga dos Campeões, a Supercopa da Europa, Mundial de Clubes, o Campeonato Espanhol, e um título da Supercopa da Espanha.

Nesta quinta, James já marcou presença no estádio Georgios Karaiskakis e acompanhou de perto a derrota do Olympiacos para o Freiburg, por 3 a 0, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga Europa. Marcelo também assistiu ao jogo da equipe, que já havia sofrido revés na estreia da competição, para o Nantes, por 2 a 1.

Destaque da Copa do Mundo de 2014, quando sagrou-se artilheiro do Mundial com seis gols pela seleção da Colômbia, James Rodríguez foi revelado pelo Envigado. Aos 31 anos, ele já passou por Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern de Munique, Everton e Al-Rayyan.