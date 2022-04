Janela partidária chega ao fim nesta sexta; PL fica com maior bancada da Câmara

A chamada ‘janela partidária‘ chega ao fim nesta sexta-feira, 1º. Ela permitiu que os deputados federais e estaduais mudassem de partido sem correr risco de perder o mandato. Depois das mudanças, o partido mais beneficiado pela janela foi o PL, que se tornou a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 69 parlamentares, 36 a mais do que os 33 que foram eleitos com a sigla. Vários deputados que chegaram ao PL vieram do União Brasil, criado a partir da fusão entre PSL e DEM. Antes da janela, o partido tinha 81 deputados, mas tem apenas 52 no momento, dois a menos que o PT. O PP e o Republicanos também cresceram na janela. Desde as eleições, 105 deputados trocaram de partido. Entretanto, mais trocas e filiações podem ser registradas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral e comunicadas à Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados.

Confira quantos deputados cada partido terá na Câmara: