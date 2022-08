Janones começou briga com Salles: “Disse que ia plantar árvore”

Após protagonizar uma briga com o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o deputado federal André Janones usou as redes sociais para justificar o desentendimento. De acordo com o parlamentar, ele foi o responsável por iniciar a briga. Janones, que apoia Lula (PT), e Salles, que segue Jair Bolsonaro (PL), estavam entre os convidados do debate presidencial da TV Bandeirantes.

Eles precisaram ser contidos por seguranças para não se agredirem. Salles reagiu a uma fala de Lula sobre o menor desmatamento da Amazônia ter acontecido no governo do petista. Janones reagiu ao ex-ministro de Bolsonaro, o que iniciou a confusão.

Ao sair do evento, Janones divulgou um vídeo nas redes sociais. “Vocês viram toda a polêmica. Vou contar aqui para vocês em primeira mão o que eu falei que gerou essa confusão e que tirou o ex-ministro Ricardo Salles do sério”, afirmou.

“Confesso para vocês que tive minha parcela de culpa, uma vez que cheguei nele cara a cara e disse ao pé do ouvido que eu iria plantar uma casa na porta da casa dele. Foi isso que gerou toda a confusão”, disse Janones.

Brigas A segurança do debate e policiais tiveram de apartar a discussão entre os dois.

Com os ânimos serenados, um dos organizadores do evento passou aos gritos dizendo que quem se levantasse da cadeira ou fizesse provocações seria colocado para fora do local.

Antes de o debate começar, Janones já havia provocado o bolsonarista Nikolas Ferreira. Janones tirou uma selfie com o candidato a deputado federal e irritou a claque que acompanha o presidente no evento.

Salles, naquele momento, havia gritado para Janones “abaixar a bola”, mas não houve reação por parte do deputado.

