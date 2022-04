Jão, Maria Rita e mais atrações acabam de ser confirmadas no Rock in Rio 2022; confira

Novos shows do Rock in Rio 2022 foram confirmados nesta terça-feira, 5. Conforme divulgado nas redes sociais do festival, o Palco Sunset vai receber no dia 9 de setembro o cantor Jão, que levará um convidado ainda não divulgado, e Di Ferrero, que cantará ao lado de Vitor Kley. Já no dia 10, Maria Rita irá se apresentar também com um convidado, assim como o trio Gilsons e o grupo Bala Desejo. Durante o festival, também passarão no mesmo palco Jessie J, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove, Duda Beat, Luísa Sonza e sua convida Marina Sena, Matuê e Gilberto Gil, que será homenageado nesta edição do evento.

Após uma longa espera devido à pandemia, os portões da Cidade do Rock se preparam para abrir no dia 2 de setembro e o festival seguirá pelos dias 3, 4, 8, 9, 10 e 11. A venda de ingressos começa nesta terça, às 19h, pelo site rockinrio.ingresso.com. No Palco Mundo, principal do festival, estão confirmados: Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Guns n’ Roses, Green Day, Coldplay e Dua Lipa. O evento contará ainda com outros palcos e atrações, sendo eles: New Dance Order, Espaço Favela, Rock District, Rock Street Mediterrâneo, Rota 85, Supernova, Uirapuru, NAVE e Gameplay Arena.

Foi aqui que pediram o dia 09/set do #PalcoSunset? Olhando pra esse line-up e já pensando no setlist: só hino! Hoje, às 19h, garanta seu ingresso pra esse dia: https://t.co/2SvSZUETYg #RockinRio2022 #EuVou pic.twitter.com/VQIxG0A9os — Rock in Rio (@rockinrio) April 5, 2022