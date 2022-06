Jardênia Félix bate recorde das Américas no salto em distância

A potiguar Jardênia Félix quebrou o recorde das Américas da prova de salto em distância da classe T20 (para atletas com deficiência intelectual), na manhã deste domingo (19) no encerramento da 2ª Fase do Circuito Nacional de atletismo, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

A atleta de 18 anos saltou 5,71 metros e ultrapassou o próprio recorde, de 5,69 metros, alcançado em de maio deste ano. A distância alcançada por Jardênia neste domingo também é a maior do mundo, em sua classe, no ano de 2022.

“Quando colocamos na cabeça uma meta, não há ninguém que tire. Pode estar frio, calor ou chovendo. Não importa”, declarou a potiguar, medalhista de bronze na prova dos 400 metros nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, à assessoria do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).