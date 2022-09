Jean Paulo Campos entrega detalhes de projeto na Globo: “Ansioso”

Jean Paulo Campos não escondeu sua animação para revelar os detalhes de um projeto de estreia na TV Globo. O ator, que interpretou Cirilo em Carrossel, contou que está ansioso para realizar mais um sonho.

Jean Paulo revela segredo de ligações para o 'Bom Dia e Cia': "Não era aquela surpresa"

“Putz! Eu nem posso falar muito. Com certeza estou muito ansioso para tudo que está vindo aí. Realmente realizando diversos sonhos. Uma série na Globoplay também que está vindo, um trabalho muito bonito e tenho certeza que o pessoal vai gostar muito”, disse o ator em uma entrevista ao Em Off.

Jean, conhecido pelo papel no SBT, revelou que não quer perder esse reconhecimento do público. “Desvincular talvez seja uma palavra muito forte, para tratar um trabalho que tenho um carinho imenso. Tenho muito orgulho e fico muito feliz quando o pessoal reconhece! É um papel que marcou a infância de muita gente, porém, creio que outros papéis vão vindo e o pessoal vai reconhecendo. É uma coisa mais natural do que pensada”, completou ele.

Jean Paulo encantou o público em seu papel como Cirilo em Carrossel Jean Paulo Campos ficou nacionalmente conhecido depois de interpretar Cirilo na novela Carrossel. Na trama infantil, seu personagem era apaixonado por Maria Joaquina, interpretada por Larissa Manoela.

Durante a mesma entrevista para o Em Off, ele comentou sobre o carinho que sente pela atriz e também por Maísa Silva. “As meninas eu gosto muito, de paixão mesmo. Crescemos juntos e além de serem talentosas, amo muito. Muito ansioso pra ver todo o progresso da galera”, disse ele.

