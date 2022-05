Jesse Koz e Shurastey retornarão ao Brasil após vaquinha

Familiares e amigos brasileiros do influenciador Jesse Koz e o golden retriever Shurastey poderão se despedir da dupla após o acidente de carro que levou a óbito os dois, na segunda-feira (23/5), nos EUA. Uma “vaquinha” iniciada por amigos e pela família arrecadou R$ 120 mil, montante que pagará o traslado do paranaense e do seu cão até o Brasil. Por exigência da legislação internacional, o cão deverá ser cremado antes do traslado.

A morte da dupla comoveu a internet. Com um perfil verificado no Instagram, Jesse e Shurastey compartilhavam os trajetos feitos em um Fusca até quase chegarem ao Alaska – plano iniciado em 2017, mas interrompido previamente, em 2020, pela pandemia da covid-19. Juntos, os dois viajaram 17 países e percorreram mais de 85 mil quilômetros.

Na terça-feira (24/5), a família e um casal de amigos, que também eram influenciadores viajantes, iniciaram uma vaquinha para o traslado da dupla. A arrecadação on-line viralizou, após o compartilhamento de contas famosas, como Rafinha Bastos e a página Razões para acreditar. Em duas horas, o valor de R$ 120 mil foi alcançado e a chave Pix criada para recebimento dos valores foi desabilitada.

“Graças a vocês nós alcançamos a meta e vamos conseguir trazer o Jesse e o Shurastey para casa”, anunciou o perfil da marca pet criada por Jesse e, agora, administrada pela tia dele, Susana Kozechen. Agora, ela afirma que irá manter todos informados sobre o andamento do traslado.

A última postagem do diário de viagens foi há quatro dias, no sábado (21/5), onde eles afirmam que estavam quase na “hora de entrar no Canadá e ir rumo ao Alaska, finalmente”. A dupla morreu na estrada US 199, conhecida como Redwood Highway, no estado de Oregon. Eles estavam há 10 horas de cruzar a fronteira do Canadá e há apenas 2 dias e 1 hora de chegar até o destino final, o Alaska.

A dupla viajava no Fusca acompanhada do casal de influenciadores brasileiros Diego e Roana, que também percorrem o mundo acompanhados de um cachorro, o deles se chama Zed.

Os três, que mantêm o perfil no instagram Enjoy trip br, se encontraram com Jesse e o golden retriever no último acampamento em que estiveram nos EUA – o mesmo que o paranaense mostrou na última postagem do Instagram. Lá, eles partiram para o Canadá, trajeto que foi interrompido pelo acidente.

O fusca de Jesse e Shurastey colidiu contra um Ford Escape. De acordo com o canal KDRV, da emissora ABC, a motorista do veículo, Eileen Huss, de 62 anos, foi encaminhada ao hospital. A dupla morreu no local.

“Sofremos um acidente muito feito na estrada ontem. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance para salvar o Jesse e o Shurastey, mas infelizmente eles faleceram no local. Nós sabemos que todos vocês estão querendo saber o que houve. É um momento muito difícil. Rezem para que eles descansem com muito amor e carinho, como eles merecem”, contou Diego e Roana pelo Instagram, na segunda-feira (23/5).