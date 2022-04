Jessilane descobre paredão falso após deslize da produção do ‘BBB 22’; assista

A eliminação de Arthur Aguiar no paredão da última terça-feira, 5, deixou alguns brothers com a pulga atrás da orelha. Linn da Quebrada foi a primeira a levantar a hipótese de que o ator teria sido eliminado em um paredão falso. Gustavo e Jessilane não colocaram fé na sister e disseram que o jogo já está na reta final e fingir uma eliminação atrasaria o cronograma do reality. A opinião da professora mudou assim que ela foi até a academia e notou que o avatar de Arthur continuava grudado na parede. Vale ressaltar que após uma eliminação, a produção do programa remove o bonequinho do participante que fica na parede na academia, mas isso não foi feito.

“O Arthur ainda está na academia, olha aqui. Gente, é paredão falso”, gritou Jessi. Lina logo contou para o restante da casa: “Gente, não tiraram o Arthur da academia. A Jessi já foi lá ver isso”. Os brothers ficaram receosos e começaram a dizer que isso realmente é algo estranho. O ator foi o mais votado pelo público para ficar no Quarto Secreto, onde já está confinado. Ele deve retornar quinta-feira, 7, para a casa, mas enquanto isso poderá ouvir o que os participantes estão falando e comandar algumas ações na casa do “BBB 22“, como cortar a água e mandar todos para a xepa.