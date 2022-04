Jessilane percebe erro da produção do BBB22 e conclui: ‘paredão falso’; veja

Após o resultado do paredão falso na última edição do BBB22, alguns brothers começaram a cogitar a possibilidade do participante Arthur Aguiar não ter sido eliminado do reality.

E quem desconfiou primeiro foi Linn da Quebrada, em conversa com os brothers: “E se for falso?, ao que Jessi respondeu que nunca houve um paredão falso com apenas 9 participantes na casa. “Mas pode ter”, respondeu Lina.

Gustavo concordou com Jessi: “Não acho que vai acontecer. Paredão falso tem que ser da metade pro início. Não dá mais tempo”. Os três participantes, então, assistidos no momento por Arhur, concordaram que o paredão falso acontece quando os espectadores sabem de alguma informação que os integrantes da casa não sabem.

“Paredão falso é quando tem alguma coisa acontecendo que a galera não sabe”, disse Lina “Quando lá fora todo mundo sabe e aqui dentro não”, completou Jessi.

Arthur que acompanhava a conversa do quarto secreto respondeu: “Ainda dá tempo sim, esperem aí”.

Pouco depois da conversa, a parte externa da casa foi liberada e a professora correu para a academia, onde ficam os avatares dos participantes, para ver se o avatar de Arthur Aguiar ainda estava no quadro tático.

Após confirmar a hipótese de que estaria, a sister concluiu: “O Arthur ainda está lá, gente. O paredão é falso!”.

Veja momento:

EITA ????Jessi viu que o bonequinho do Arthur ainda está na academia e disse que o paredão é falso. #BBB22 pic.twitter.com/e6xPZWbDn3 — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) April 6, 2022

