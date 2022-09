Jesuíta Barbosa conta como seu personagem em Pantanal transformou sua maneira de lidar com a família

Jesuíta Barbosa está fazendo um maior sucesso como Jove em Pantanal. O personagem vive alguns conflitos familiares que, por incrível que pareça, ensinam o ator a lidar com os problemas em sua vida pessoal.

Em entrevista à Quem, Barbosa comentou sobre como a novela o transformou, dando um novo significado para a palavra “família”. “Fquei muito próximo do Jove, em algum momento a gente se misturou, se transmutou, aconteceu uma simbiose. Aprendi um sentido novo de família, porque é uma família toda atípica. tem o Zé Leôncio (Marcos Palmeira), um cara que declaradamente viveu coisas, tem uma mulher que ele não assume”, comentou.

Jesuíta Barbosa deu vida a Jove em Pantanal (Foto: Reprodução/Instagram)

O ator também comentou que tem questões com a sua família, que, inclusive, precisam de tempo para serem resolvidos. “Tem erros que a gente pode entender que vão ser reparados com o tempo. Eu tenho questões com a minha família que eu acho que só daqui 10, 20 anos, eu vou conseguir resolver, então tudo bem”, complementou.

Pantanal permite o debate sobre política ambiental Ainda em conversa com a revista Quem, Jesuíta Barbosa comentou sobre a importância dos assuntos tratados em Pantanal, novela escrita por Bruno Luperi. “Porque tem tudo ficado muito obscuro. A Amazônia vendida, o Pantanal pegando fogo, e as pessoas dizendo que isso é normal. [A Juma] propõe essa percepção mais instintiva, mais natural das coisas, discute política de um jeito muito genuíno, é feminista, discute política ambiental sem fazer palanque”, afirmou.

Por fim, o ator falou brevemente em como a novela intiga o pensamento em quem assiste. “O interessante da novela é que a gente tem um enredo que contempla a possibilidade de pensamento. Geralmente, [as novelas] têm um vilão, um mocinho, o bem e o mal. Pantanal discute morte, violência, instinto”, complementou.

