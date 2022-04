Jesus desperta interesse do Arsenal e clube está disposto a negociações

Gabriel Jesus virou alvo do Arsenal. O brasileiro que atua no Manchester City despertou interesse dos Gunners, segundo o The Athletic, e deve receber propostas para a próxima temporada.

O Arsenal vê com bons olhos a contratação do ex-Palmeiras principalmente após a saída de Aubameyang para o Barcelona. Mikel Arteta já trabalhou com Gabriel quando era auxiliar-técnico do City e confia na qualidade do atleta de 25 anos.

O contrato de Jesus com a equipe de Guardiola vai até junho de 2023. No clube, está desde 2016, quando deixou o Palmeiras após conquistar o Campeonato Brasileiro.

Na Inglaterra, já ergueu três troféus da Premier League, um da Copa da Inglaterra, dois da Copa da Liga Inglesa e dois da Supercopa.