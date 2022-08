Jill Scott, estrela da Seleção Inglesa, anuncia aposentadoria

Jill Scott, é uma das estrelas e a segunda jogadora com mais partidas disputadas pela Inglaterra, anunciou sua aposentadoria nesta terça-feira (23/8), menos de um mês depois de vencer a Eurocopa com a Seleção Inglesa.

A jogadora de 35 anos estreou com as ‘Leoas’ em 2006 e jogou 161 vezes com a camisa de seu país, onze a menos que o recorde de Fara Williams.

“Sem caras tristes! Nós nos divertimos demais para chorar”, publicou em uma coluna no The Player’s Tribune a jogadora que passou por times como Sunderland, Everton, Manchester City e Aston Villa.

“Ver 90.000 pessoas em Wembley na final contra a Alemanha foi indescritível”, acrescentou Scott, reserva na final da Euro no dia 31 de julho.