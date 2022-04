Jim Carrey diz que ficou ‘enjoado’ ao ver Will Smith sendo aplaudido de pé: ‘Hollywood é covarde’

O ator Jim Carrey fez duras críticas às pessoas presentes no Oscar 2022 por aplaudirem Will Smith de pé quando ele foi anunciado como o vencedor da categoria Melhor Ator. O anúncio ocorreu pouco depois do artista dar um tapa no rosto do humorista Chris Rock, que fez uma piada sobre o fato de Jada Pinkett, mulher de Will, estar careca. A atriz raspou a cabeça no ano passado após revelar que possui alopecia. “Fiquei enojado com a ovação de pé. Hollywood em massa é apenas covarde e eu realmente senti que isso é uma indicação muito clara de que não somos mais um clube legal”, declarou Jim à emissora americana CBS. Na visão do ator, muito conhecido por protagonizar papéis cômicos, Will deveria ter sido escoltado para fora da cerimônia após agredir Chris ao vivo. Ele também declarou que acredita que o humorista só não registrou um boletim de ocorrência contra o protagonista de “King Richard: Criando Campeãs” para evitar aborrecimento.

“Eu teria anunciado na manhã seguinte que estava processando Will e pedindo US$ 200 milhões [de indenização] porque aquele vídeo ficaria lá para sempre, será onipresente. Esse insulto vai durar muito tempo. Se você quiser gritar da plateia e mostrar desaprovação ou dizer algo no Twitter [tudo bem], mas você não tem o direito de subir no palco e dar um tapa na cara de alguém por [não concordar com] algo que essa pessoa falou”, comentou. Demonstrando repúdio a atitude do ator, Jim deixou claro que sua opinião não é algo pessoal contra o marido de Jada: “Desejo-lhe o melhor. Não tenho nada contra Will Smith. Ele fez grandes coisas, mas não foi um bom momento. Isso lançou uma sombra sobre o momento brilhante de todos na noite passada… foi um ato egoísta”, concluiu.