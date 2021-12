Jimenez confiante em encerrar a temporada com título na Endurance Series

Automobilismo



Publicado em 3 de dez de 2021 e atualizado às 14:24

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Sérgio Jimenez pode encerrar a temporada 2021 com mais um troféu na prateleira. Neste sábado (4), o paulista disputa, ao lado de Edson dos Reis, a grande final da Porsche Endurance Series, competição de provas de longa duração da Porsche Cup Brasil.

A prova que terá 500 quilômetros ou até 4h30min de duração acontece no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP) e será especial: os campeões poderão celebrar junto com o público, que volta às arquibancadas da categoria pela primeira vez desde o início da pandemia.

Até aqui, a dupla tem sido presença constante no pelotão da frente: foram duas poles positions e dois pódios conquistados nas duas provas disputadas pela classe GT3 Trophy, na qual eles estão na vice-liderança, a seis pontos da primeira posição. “O Edson está em seu primeiro ano de Porsche e tem tido um aprendizado muito rápido. Nas duas provas longas que fizemos juntos, ele foi muito constante e isso nos permitiu estar sempre entre os primeiros colocados. É com esse espírito que vamos em busca de outro pódio para colocar essa taça na prateleira”, projetou Jimenez.

A prova pela Porsche Endurance Series será um dos últimos compromissos do piloto dentro das pistas na atual temporada. Além da competição de carros de grã turismo, Jimenez acelerou em 2021 também por categorias como a Stock Car e a Lamborghini Trofeo North America. “Foi um ano movimentado, cheio de novidades e desafios e esse trabalho na Porsche Cup foi um deles. É sempre bom acelerar aqui com o grid qualificado das provas longas e, depois do vice-campeonato na classe que disputei no ano passado, espero comemorar um título esse ano”, destacou.

A prova decisiva da Porsche Endurance Series no sábado começa às 13h. A corrida terá transmissão ao vivo pela TV, na Band e SporTV3. Pela internet, será possível assistir no canal de YouTube da categoria e na plataforma Motorsportv.tv.

MS2 Comunicação